Отравившихся в Казани детей выписали из больницы

Отравившихся в Казани юных футболистов выписали из больницы

Врачи выписали из больницы Казани всех детей, отравившихся во время футбольного турнира в столице Татарстана , сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Состояние ранее госпитализированных детей оценивается медиками как удовлетворительное. У них выявлен норовирус.

Отмечается, что гостиница, откуда дети были госпитализированы, была продезинфицирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об отравлении детей, прибывших из нескольких российских регионов в Казань для участия в футбольном турнире, стало известно утром 2 ноября. В больницу обратились 16 человек, шестеро из них были госпитализированы.

Отмечается, что врачи продолжат наблюдать за участниками футбольного турнира.