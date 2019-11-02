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СК возбудил дело после пожара на складах в Кемерове 

RT на русском + ещё 11 35 минут назад
СК возбудил дело после пожара в Кемерове
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в складских помещениях в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погиб человек.
«Дело возбуждено по статье 143 УК России — нарушение правил охраны труда. В результате пожара один человек погиб и один пострадал», — сообщили Интерфаксу в ведомстве.
На сайте следственного управления отмечается, что рабочие внутри помещения «разгружали контейнер с отходами, произошло воспламенение груза».
Ранее сообщалось, что при пожаре на складе на частном предприятии в Кемерове погиб один человек, ещё один пострадал.
Следственное управление организовало проверку по факту пожара.
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Теги:
Происшествия , Пожары , СКР , Интерфакс , Кемерово
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