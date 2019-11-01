Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЧП с SSJ-100: самолет экстренно сел в Тюмени 

Рамблер 39 минут назад
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени, передает ТАСС.
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке
Самолет встречали на полосе представители экстренных служб.
Как ранее сообщал «Рамблер», у самолета SSJ-100, осуществлявшем рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту самолета находились 80 пассажиров и 8 членов экипажа.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью 9
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке 226
Убийство экс-мэра: в деле появился важный свидетель
Убийство экс-мэра: в деле появился важный свидетель 20
Лепсу запретили приезжать в Латвию
Лепсу запретили приезжать в Латвию 18
Заплатить за Донбасс: Кремль ответил Киеву
Заплатить за Донбасс: Кремль ответил Киеву 536
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение