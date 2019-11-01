ЧП с SSJ-100: самолет экстренно сел в Тюмени

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени , передает ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Самолет встречали на полосе представители экстренных служб.

Как ранее сообщал «Рамблер», у самолета SSJ-100, осуществлявшем рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту самолета находились 80 пассажиров и 8 членов экипажа.