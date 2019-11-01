Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду

Дениса Поздеева , подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре , на фоне хронического алкоголизма атрофировался мозг и появились навязчивые идеи. Такое предположение сделал психотерапевт Игорь Суслов, комментируя действия Поздеева.

«Раз он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, то принимает давно и много. Соответственно, у него происходит деградация мозга, отключается критическое мышление, и граница между добром и злом размывается», — сказал психотерапевт изданию «Вечерняя Москва».

Специалист обратил внимание, что подобное может произойти не только с алкоголиками, но и с психически неуравновешенными людьми.

По его словам, усилившаяся вера в сверхидею подтолкнула мужчину к преступлению.

Суслов отметил, что фашистские символы, которые подозреваемый публиковал на своей странице в соцсети, еще больше усугубляют клиническую картину.

«Известно, что фашистская идеология привела к помешательству большинство людей, а немцев во времена Третьего рейха — так вовсе к массовому психозу», — объяснил психотерапевт.

Как ранее сообщал «Рамблер», днем 31 октября 36-летний Денис Поздеев пришел в детский сад «Сказка» во время тихого часа и нанес 6-летнему спящему ребенку смертельный удар ножом. На допросе Поздеев заявил, что прочитал заклинание в книге о вечной жизни. Чтобы заклинание сработало, нужно было убить маленького ребенка.