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Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду 

Рамблер 20 минут назад
У Дениса Поздеева, подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре, на фоне хронического алкоголизма атрофировался мозг и появились навязчивые идеи. Такое предположение сделал психотерапевт Игорь Суслов, комментируя действия Поздеева.
«Раз он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, то принимает давно и много. Соответственно, у него происходит деградация мозга, отключается критическое мышление, и граница между добром и злом размывается», — сказал психотерапевт изданию «Вечерняя Москва».
Специалист обратил внимание, что подобное может произойти не только с алкоголиками, но и с психически неуравновешенными людьми.
По его словам, усилившаяся вера в сверхидею подтолкнула мужчину к преступлению.
Суслов отметил, что фашистские символы, которые подозреваемый публиковал на своей странице в соцсети, еще больше усугубляют клиническую картину.
«Известно, что фашистская идеология привела к помешательству большинство людей, а немцев во времена Третьего рейха — так вовсе к массовому психозу», — объяснил психотерапевт.
Как ранее сообщал «Рамблер», днем 31 октября 36-летний Денис Поздеев пришел в детский сад «Сказка» во время тихого часа и нанес 6-летнему спящему ребенку смертельный удар ножом. На допросе Поздеев заявил, что прочитал заклинание в книге о вечной жизни. Чтобы заклинание сработало, нужно было убить маленького ребенка.
Комментарии68 
Теги:
Происшествия , Видео , Денис Поздеев , Нарьян-Мар
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