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Источник: шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы 

ТАСС + ещё 8 54 минуты назад
Пожар в центре Москвы: обрушилась шахта лифта
Фото: РИА Новости
Частичное обрушение произошло в шахте лифта жилого дома, где произошел пожар в одной из квартир. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции", — сказал источник. В ходе тушения пожара спасено пять человек.
Ранее ТАСС сообщил, что произошел пожар в квартире жилого 8-этажного дома по адресу: улица Большая Сухаревская, дом 16/18, стр. 2", — сказал собеседник агентства. В настоящее время идет эвакуация жильцов.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Пожары , ИТАР-ТАСС , Москва
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