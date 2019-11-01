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Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара 

ТАСС 1 час назад
Арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детском саду
Фото: СК/ТАСС
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
31 октября местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом 6-летнего ребенка, который скончался на месте.
"Суд арестовал подозреваемого", — сказали в пресс-службе.
В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц "Центра развития ребенка — детского сада "Сказка", не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека").
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Теги:
Происшествия , Нарьян-Мар
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