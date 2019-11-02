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Бывшего мэра Грозного, пытавшего женщин, три часа допрашивали в СК 

Ura.Ru 54 минуты назад
Бывшего мэра Грозного допрашивали три часа
Фото: URA.RU
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров явился по повестке в Следственный комитет РФ по Чеченской республике, где его допрашивали три часа. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
«После окончания опроса Ислам Кадыров отказался давать комментарии», — передает издание. Также уточняется, что от разъяснений о ходе процесса отказался и проводящий проверку по делу Кадырова следователь.
Поводом для проверки стал специальный репортаж, в котором было показано, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров превышал свои полномочия в ходе допросов и бил женщин-мошенниц электрошокером. При этом компромат на экс-главу Грозного отдал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.
По данным портала «Кавказ. Реалии», Ислам Кадыров является троюродным племянником главы республики. Должность мэра Грозного он занимал с 2012 по 2015 год. Также Кадыров был начальником министерства имущественных и земельных отношений и являлся зампредседателя правительства Чечни.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Политика , Ислам Кадыров , Рамзан Кадыров , СКР , Грозный , Чеченская Республика
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