Бывшего мэра Грозного допрашивали три часа

Бывшего мэра Грозного, пытавшего женщин, три часа допрашивали в СК

«После окончания опроса Ислам Кадыров отказался давать комментарии», — передает издание. Также уточняется, что от разъяснений о ходе процесса отказался и проводящий проверку по делу Кадырова следователь.

Поводом для проверки стал специальный репортаж, в котором было показано, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров превышал свои полномочия в ходе допросов и бил женщин-мошенниц электрошокером. При этом компромат на экс-главу Грозного отдал лично глава Чечни Рамзан Кадыров

По данным портала «Кавказ. Реалии», Ислам Кадыров является троюродным племянником главы республики. Должность мэра Грозного он занимал с 2012 по 2015 год. Также Кадыров был начальником министерства имущественных и земельных отношений и являлся зампредседателя правительства Чечни.