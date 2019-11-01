Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 

Артем Шустов, убивший возлюбленную на детской площадке, найден мертвым в СИЗО, сообщает «Лайф».
В июле, как сообщал «Рамблер», 38-летний Шустов на детской площадке в одном из дворов в городе Раменское Московской области зарезал 25-летную возлюбленную на глазах у ее дочери и скрылся.
В тот же день он был обнаружен в лесу в Ногинском районе и задержан, а позже арестован и помещен в следственный изолятор. Мотивом убийства он назвал ревность.
На днях, по данным «Лайфа», Шустов был найден мертвым в общей бане в СИЗО. В пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили «360», что 30 октября «обвиняемый Ш.» совершил самоубийство в СИЗО-3. Собеседник в правоохранительных органах сообщил изданию, что идет об Артеме Шустове.
Летом в подмосковном управлении Следственного комитета сообщали, что Шустов может быть причастен к еще одному убийству — женщины, также своей возлюбленной, в Крыму в 2014 году.