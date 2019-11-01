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Подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке нашли мертвым в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
В СИЗО в подмосковном Серпухове найден мертвым Артем Шустов, которого подозревали в убийстве девушки на детской площадке на глазах ее ребенка.
Шустова нашли мертвым в общей бане, передает Life.
Причины смерти не уточняются.
Напомним, в июле в Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый, и задержала его.
Во время допроса Шустов признал свою вину и написал чистосердечное признание, отметив, что убил возлюбленную из-за ревности.
Позже его заподозрили в убийстве еще нескольких девушек. Также его судили за незаконный оборот оружия.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Артем Шустов , ФСИН , Серпухов
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