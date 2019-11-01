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Голунов пришел в суд в бронежилете 

Lenta.ru 2 часа назад
Голунов пришел в суд в бронежилете
Фото: телеграм-канал BAZA
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание Baza.
Голунов пришел в бронежилете, его сопровождают два сотрудника спецслужбу. Рассмотрение жалобы проходит в Басманном суде Москвы.
Адвокат Голунова заявляет, что следователи четыре месяца бездействуют и не дают ему ознакомиться с материалами проверки задерживавших Голунова полицейских.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.
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Теги:
Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , МВД , Москва
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