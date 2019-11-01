Голунов пришел в суд в бронежилете

Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание Baza.

Голунов пришел в бронежилете, его сопровождают два сотрудника спецслужбу. Рассмотрение жалобы проходит в Басманном суде Москвы

Адвокат Голунова заявляет, что следователи четыре месяца бездействуют и не дают ему ознакомиться с материалами проверки задерживавших Голунова полицейских.