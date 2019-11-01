Материалы по делу Голунова засекретили

Материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Иван Голунов и в рамках которого СК проверяет действия задержавших его полицейских, находятся под грифом «секретно». Об этом в суде заявил следователь.

«Материалы дела находятся под грифом секретности», — приводит Интерфакс его слова.

Позднее, как пишет агентство, Басманный суд Москвы истребовал материалы проверки по делу Голунова у СК по обращению его защиты с жалобой на бездействие следствия.

Ожидается, что следующее заседание суда пройдёт 11 ноября 13:00.

В конце октября адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК. По его словам, дело перестало интересовать ведомство.