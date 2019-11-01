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Материалы по делу Голунова засекретили 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Материалы по делу Голунова засекретили
Фото: РИА Новости
Материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Иван Голунов и в рамках которого СК проверяет действия задержавших его полицейских, находятся под грифом «секретно». Об этом в суде заявил следователь.
«Материалы дела находятся под грифом секретности», — приводит Интерфакс его слова.
Позднее, как пишет агентство, Басманный суд Москвы истребовал материалы проверки по делу Голунова у СК по обращению его защиты с жалобой на бездействие следствия.
Ожидается, что следующее заседание суда пройдёт 11 ноября 13:00.
В конце октября адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК. По его словам, дело перестало интересовать ведомство.
Как отметили в Кремле, комментируя ситуацию, президент Владимир Путин получает информацию по делу журналиста.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Иван Голунов , Владимир Путин , Интерфакс
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