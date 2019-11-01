Российские подростки устроили самосуд над инвалидом

Подростки в Надыме ложно обвинили сверстника-инвалида в педофилии, избили, а потом извинились. Об этом сообщает «Знак».

На днях, как сообщал «Рамблер», на одной из улиц города двое подростков обвинили третьего, инвалида, в педофилии, избили, сняли это на видео и опубликовали его в паблике «Плохие новости» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как нападавшие, смеясь, валят жертву на землю и бьют.

«Я не виноват», — повторяет тот.

Некоторое время спустя те же подростки распространили другое видео. На нем они назвали избиение сверстника самосудом, а свои обвинения в его адрес ложными. Молодые люди объяснили, что услышали разговоры детей, но не разобрались в ситуации.

«Раскаиваемся и просим прощения», — подытожили они.