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Российские подростки устроили самосуд над инвалидом 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Подростки в Надыме ложно обвинили сверстника-инвалида в педофилии, избили, а потом извинились. Об этом сообщает «Знак».
На днях, как сообщал «Рамблер», на одной из улиц города двое подростков обвинили третьего, инвалида, в педофилии, избили, сняли это на видео и опубликовали его в паблике «Плохие новости» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как нападавшие, смеясь, валят жертву на землю и бьют.
«Я не виноват», — повторяет тот.
Некоторое время спустя те же подростки распространили другое видео. На нем они назвали избиение сверстника самосудом, а свои обвинения в его адрес ложными. Молодые люди объяснили, что услышали разговоры детей, но не разобрались в ситуации.
«Раскаиваемся и просим прощения», — подытожили они.
В пресс-службе управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу «Знаку» сообщили о проведении доследственной проверки по данному факту и анонсировали принятие процессуального решения по ее результатам.
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Теги:
Происшествия , Видео , Другое , МВД , Надым
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