Таксиста без головы нашли в машине

В Воронеже в лесополосе на улице Куйбышева нашли машину с обезглавленным таксистом, сообщают «Вести Воронеж»

Окровавленное тело мужчины в автомобиле Skoda Oktavia было обнаружено утром 31 октября, его нашла местная жительница. Голова лежала примерно в 50 метрах от автомобиля.

По пути движения автомобиля все деревья были снесены. Лобовое стекло машины не было разбито, а сам мужчина был пристегнут ремнем безопасности.

Личность погибшего установлена — им оказался 53-летний мужчина, он работал таксистом.

СУ СК по Воронежской области проводит доследственную проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

По одной из версий, причиной смерти стало самоубийство.