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Таксиста без головы нашли в машине 

Рамблер + ещё 6 7 минут назад
Таксиста без головы нашли в машине
Фото: РИА Новости
В Воронеже в лесополосе на улице Куйбышева нашли машину с обезглавленным таксистом, сообщают «Вести Воронеж».
Окровавленное тело мужчины в автомобиле Skoda Oktavia было обнаружено утром 31 октября, его нашла местная жительница. Голова лежала примерно в 50 метрах от автомобиля.
По пути движения автомобиля все деревья были снесены. Лобовое стекло машины не было разбито, а сам мужчина был пристегнут ремнем безопасности.
Личность погибшего установлена — им оказался 53-летний мужчина, он работал таксистом.
СУ СК по Воронежской области проводит доследственную проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.
По одной из версий, причиной смерти стало самоубийство.
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Теги:
Происшествия , СКР
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