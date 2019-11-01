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Обвинение просит взять с Серебренникова подписку о невыезде 

Национальная Служба Новостей + ещё 15 45 минут назад
С Серебренникова просят взять подписку о невыезде
Фото: РИА Новости
Прокуратура ходатайствует перед судом о применении в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» меры пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает ТАСС. Гособвинение опасается, что в противном случае они могут скрыться.
Как уточняет RT, ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы сегодня заново приступит к рассмотрению уголовного дела «Седьмой студии». Серебренникова обвиняют в мошенничестве при реализации проекта «Платформа».
11 сентября суд направил дело на пересмотр, после этого все, кто по нему проходит, были отпущены на свободу.
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Теги:
Происшествия , Общество , Кирилл Серебренников , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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