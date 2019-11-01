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Россиянка родила в электричке и сразу же выбросила ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянка родила в электричке и выбросила ребенка
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в феврале 2018 года женщина родила ребенка в электричке. Находясь «в условиях эмоционального напряжения и психотравмирующей ситуации», она выбросила ребенка из поезда на улицу. Младенец погиб от переохлаждения.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК России («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Ее приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Адвокат пытался обжаловать решение, однако его оставили без изменений.
В феврале многодетная жительница Удмуртии родила в ванной четвертого ребенка и убила его. Она пальцами закрыла ноздри ребенка и дождалась, пока он перестанет дышать. Когда младенец умер, она положила его тело в пакет. Муж отнес его в мусорный бак. На следующий день труп ребенка обнаружили коммунальщики.
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Теги:
Происшествия , Курганская Область
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