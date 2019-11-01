Названы версии убийства экс-мэра Киселевска

Следователи считают бизнес-интересы возможным мотивом убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева . Об этом сообщает vse42.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кемеровской области.

Собеседник издания отметил, что эта версия — не единственная, следователи рассматривают несколько возможных сценариев.

По данным Telegram-канал Mash , убийство было совершено не из-за бизнеса, а при попытке ограбления.

Telegram-канал Baza сообщает, что у преступника, которого застрелил экс-мэр, при себе были веревка и обойма от пистолета-пулемета девятимиллиметрового калибра, бинокль, рация, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Как сообщал «Рамблер», Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября в его доме в поселке Верх-Чумыш.

По данным следствия, в ночь убийства жена экс-мэра заметила на территории их участка свет от фонарика и силуэты двух людей. Она сообщила об этом мужу, Лаврентьев вышел из дома с охотничьим ружьем, после чего жена услышала несколько выстрелов.