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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник не будет обжаловать арест 

ТАСС + ещё 12 4 часа назад
Стрелок из Забайкалья не станет обжаловать арест
Фото: Соцсети
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, не будет подавать жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Читинском гарнизонном военном суде, который ранее санкционировал арест обвиняемого до 27 декабря.
"Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]", — сказала собеседница агентства.
Шамсутдинов был арестован 27 октября на 2 месяца. Согласно УПК РФ, срок обжалования постановления судьи об избрании меры пресечения составляет трое суток со дня вынесения соответствующего решения.
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Теги:
Происшествия , Забайкальский Край
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