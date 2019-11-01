Стрелок из Забайкалья не станет обжаловать арест

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник не будет обжаловать арест

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае , в результате которой погибли восемь человек, не будет подавать жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Читинском гарнизонном военном суде, который ранее санкционировал арест обвиняемого до 27 декабря. "Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]", — сказала собеседница агентства. Шамсутдинов был арестован 27 октября на 2 месяца. Согласно УПК РФ, срок обжалования постановления судьи об избрании меры пресечения составляет трое суток со дня вынесения соответствующего решения.

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