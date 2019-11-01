Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийство бывшего мэра российского города попало на видео 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Момент убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на камеру наблюдения его дома. Видеозапись в пятницу, 1 октября, опубликовал Telegram-канал Mash.
На видеозаписи Лаврентьев с ружьем преследует одного из налетчиков. Сзади к нему подбегает еще один мужчина и стреляет в спину. После этого бандит убегает в одиночестве.
Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Сергей Лаврентьев был убит на территории собственного дома в окрестностях города. Скрывшихся с места подозреваемых разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Основной версией случившегося следователи называют попытку разбойного нападения.
Последние новости
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео Убийство бывшего мэра российского города попало на видео Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане 
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Лаврентьев , Киселевск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 487
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 58
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 181
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска 157
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение