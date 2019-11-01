Убийство бывшего мэра российского города попало на видео

Момент убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на камеру наблюдения его дома. Видеозапись в пятницу, 1 октября, опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи Лаврентьев с ружьем преследует одного из налетчиков. Сзади к нему подбегает еще один мужчина и стреляет в спину. После этого бандит убегает в одиночестве.

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Сергей Лаврентьев был убит на территории собственного дома в окрестностях города. Скрывшихся с места подозреваемых разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Основной версией случившегося следователи называют попытку разбойного нападения.