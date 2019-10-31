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Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду 

Рамблер 32 минуты назад
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду
Фото: скриншот
Денис Поздеев, подозреваемый в убийстве 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре, в сентябре пытался свести счеты с жизнью. Об этом изданию «Москва 24» рассказал его знакомый.
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«В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — рассказал он.
Собеседник издания заявил, что ни он, ни общие знакомые не замечали в Поздееве агрессии к детям и к кому бы то ни было. По его словам, после выхода из больницы Поздеев «чувствовал себя нормально, никаких перемен в нем не было».
Мужчина также заявил, что подозреваемый не любил читать и не хранил дома ни одной книги. По его словам, в книжном магазине, о котором упоминал Поздеев на допросе, нет книг по оккультизму и эзотерике, «только школьные учебники, тетради и канцелярия».
Собеседник охарактеризовал своего знакомого как «довольно отстраненного от жизни человека, социофоба».
Как ранее сообщал «Рамблер», днем 31 октября 36-летний Денис Поздеев пришел в детский сад «Сказка» во время тихого часа и нанес 6-летнему спящему ребенку смертельный удар ножом. На допросе Поздеев заявил, что прочитал заклинание в книге о вечной жизни. Чтобы заклинание сработало, нужно было убить маленького ребенка.
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Теги:
Происшествия , Денис Поздеев , Нарьян-Мар
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