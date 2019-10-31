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ФСБ вычислила лжеминера самолета в российском аэропорту 

Lenta.ru 40 минут назад
ФСБ вычислила лжеминера самолета в аэропорту
Фото: Wikipedia
Телефонный террорист, заявивший о минировании самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, задержан. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области.
Им оказался гражданин России 1982 года рождения.
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Теги:
Происшествия , ФСБ , Аэропорт Кольцово
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