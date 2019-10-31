ФСБ вычислила лжеминера самолета в аэропорту

Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
ФСБ вычислила лжеминера самолета в российском аэропорту
Lenta.ru
40 минут назад
Фото: Wikipedia
Комментарии
Телефонный террорист, заявивший о минировании самолета в екатеринбургском
аэропорту Кольцово
, задержан. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области.
Им оказался гражданин России 1982 года рождения.
Читать ещё •••
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Последние новости
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Появилась новая версия гибели солдата в российской воинской части
Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок
Теги:
Происшествия
,
ФСБ
,
Аэропорт Кольцово
Читайте также
«Королева хайпа»: Садальский набросился на Малышеву
Новости партнеров
Главное сейчас
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
31
Пока вы не уснули: опубликована характеристика КГБ на Путина
105
Известная певица и её команда пропали в Москве
76
Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду
87
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
545
Видео
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал
Происшествия
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия
Статьи
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия
Азия
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия
Статьи
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
01:28
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Происшествия
Криминал
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Наша команда
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение