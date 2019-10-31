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СК возбудил дело из-за содержания москвички в клетке 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
СК возбудил дело из-за содержания москвички в клетке
Фото: РИА Новости
Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетней девочки родителями, сообщается на сайте ведомства.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело москвички, сбежавшей из дома из-за того, что родители держали ее в клетке.
История девушки обсуждалась в эфире федерального канала. Несовершеннолетняя сбежала из дома в 2016 году, обвинив родителей в истязаниях и удержании в клетке.
По версии, озвученной в эфире, девочку держали в клетке всего одну ночь из-за опасений за жизнь и здоровье членов семьи. Родные обнаружили ее дневник, в котором она описывала способы убийства родственников. Ее поместили в психиатрическую больницу, после выхода из которой она бежала.
Сама пострадавшая утверждает, что ее длительное время удерживали в клетке, где находились матрас и горшок, еду давали через проем и поили психотропными веществами.
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Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР
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