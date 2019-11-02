Расплата за экономию: почему детей убивают в детсадах

На территории детских садов юные россияне сталкиваются с множеством угроз. Так, житель Нарьян-Мара зарезал шестилетнего мальчика, после того как охранник свободно пропустил его на территорию без проверки документов. О том, почему за безопасность детей отвечают пенсионеры без образования, в каких случаях сотрудник охраны несет ответственность не за людей, а за имущество и что запрещено воспитателям — в материале «Газеты.Ru».

Архангельской области. Последнее громкое убийство на территории детского сада произошло 31 октября в городе Нарьян-Маре — местный житель зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа», сообщало Следственное управление СК

Задержанный рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула «книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства». По словам местных жителей, во время убийства Поздеев также обращался к Сатане. Знакомая с ситуацией Ксения Фомина также рассказала «Газете.Ru», что мужчина явно планировал свое преступление заранее — при обысках в его квартире якобы нашли списки детей и расписание работы детского сада.

По словам матери погибшего мальчика, по основной версии следствия, обе воспитательницы во время происшествия находились в соседней комнате — они пили чай, в то время как предполагаемый преступник беспрепятственно проник в детскую спальню.

В конце июля 2019 года еще один злоумышленник похитил пятилетнюю девочку с территории детского сада в Марий Эл. Как сообщали в управлении Следственного комитета по республике, 44-летний местный житель проходил мимо детского сада в состоянии алкогольного опьянения. Он привлек внимание одной из гуляющих там воспитанниц, вытащил через забор, увел в соседний лес и изнасиловал.

Обнаружив пропажу ребенка, сотрудники дошкольного учреждения заявили в правоохранительные органы . Уже спустя час подозреваемый в преступлении был задержан.

Еще одно нападение на ребенка произошло на территории детского сада в Хакасии 23 мая. В тот день неизвестный пробрался на площадку, где гуляли дети, и попытался задушить семилетнюю девочку.

«Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения», — уточняли в региональном СК. По показаниям девочки правоохранители составили фоторобот преступника. Однако задержать его удалось только спустя четыре месяца — в сентябре. По данным СК, им оказался 38-летний житель Черногорска. Сам мужчина от дачи показаний отказался.

После трагедии в детском саду Нарьян-Мара уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала пересмотреть всю систему охраны детских учреждений. Омбудсмен выразила надежду, что происшествие «разбудит людей, которые уснули, потеряли бдительность в заботе о детях».

В общей сложности на территории РФ действуют 49,4 тыс. дошкольных учреждений — это данные отчета Роспотребнадзора за 2018 год. «Газета.Ru» также запросила у ведомства статистику нарушений в сфере обеспечения безопасности в детских садах — там порекомендовали обратиться за информацией к Росгвардии . На момент публикации заметки ответ на запрос получен не был.

Тем временем в работе ЧОП «Святогоръ», отвечавшего за охрану детского сада «Сказка», в котором в минувший четверг убили ребенка, нарушения находились неоднократно. По данным из открытых источников, против организации было инициировано девять административных дел, в том числе из-за отсутствия лицензий у некоторых охранников. Кроме того, «Святогоръ» также не имело прав на работу в детских учреждениях.

В настоящий момент проверку ЧОПа начала Росгвардия. В Госдуме в свою очередь пообещали ускорить работу над законопроектом об усилении требований к охранным предприятиям.

Как пояснили «Газете.Ru» в Министерстве просвещения, ответственность за обеспечение безопасности воспитанников детских садов несут региональные власти. Именно они определяют порядок, согласно которому дошкольные учреждения организуют свою охрану.

«Местные органы сами распределяют, Росгвардия у них стоит на посту или сотрудники ЧОП. Также это полномочия образовательной организации», — уточнили в Минпросвещения.

При этом, согласно законодательству РФ, за все нарушения и ЧП отвечают руководители детских садов, уточнил зампред Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин . «Вопросы безопасности, которые возложены государством на руководителей соответствующего уровня, зачастую совершенно опускаются. Все проблемы, как правило, возникают из-за недосмотра руководителя и его неготовности их решать», — заявил Панин «Газете.Ru».

В столичных детских садах и школах охраной в основном занимаются сотрудники Частных охранных предприятий, которых учебные заведения привлекают на платной договорной основе. При этом компания, предоставляющая охранников, должна получить в МВД лицензию на свою деятельность, а ее специалисты — только совершеннолетние граждане РФ — должны пройти обучение в специальных школах и получить удостоверение, выдаваемое органами внутренних дел.

Тем не менее, как показывает практика, даже в профессиональные охранные организации с целью экономии принимают граждан пенсионного возраста без профессиональной подготовки. «Они принимаются как менее оплачиваемая рабочая сила — при том что зачастую эти люди совершенно не готовы противостоять злоумышленникам», — подчеркнул Панин.

С ним согласился и председатель Общероссийского профсоюза работников организаций безопасности Валерий Прасолов, который в прошлом возглавлял одно из ЧОП. Как пояснил собеседник издания, распределение сотрудников по местам зависит от стоимости поста по договору с заказчиком — руководством детского сада.

«Здесь вне всякого сомнения мы сталкиваемся с проблемой экономии денежных средств. Чем дешевле будет наш пост, тем выше вероятность, что его придет охранять человек пенсионного возраста, а в лучшем случае — предпенсионного. Или это будет женщина, которая нигде не может устроиться на работу»,

Глава профсоюза безопасности также отметил, что при заключении договора с ЧОП руководству детского сада стоит внимательно относиться к деталям. Так, в документе должно быть четко прописано, что охраняет нанимаемый сотрудник.

«Как охранник, он охраняет только то, что ему передано под охрану. Если в договоре на охрану включены сотрудники и воспитанники детского сада, то они под охраной, а если нет, то охранник отвечает только за то, что определенно договором — имущество, например», — указал он.

Отдельно в договоре также должны быть прописаны дополнительные меры безопасности — например, охранно-пожарная сигнализация и «тревожная кнопка» для оперативного вызову сотрудников полиции или Росгвардии.

«Тревожная сигнализация — это система, которая состоит из нескольких приборов подачи тревожного сигнала, — пояснил эксперт. — Это может быть и стационарная кнопка в кабинете руководителя, кнопка на посту охраны, может быть специальный брелок, с помощью которого та же самая воспитательница сможет подать сигнал тревоги».

О порядке организации охранной деятельности «Газете.Ru» рассказали и сотрудники столичных детских садов. Так, как сообщила методист детского сада Северо-Западного округа Москвы Марина Лебедева , ЧОП чаще предоставляет по одному сотруднику на здание. Он обязан находиться в учреждении 24 часа в сутки — спальное место и еда должны предоставляться садиком.

«Во время приема детей утром до завтрака он находится один час на улице — видит всех родителей, которые заходят в калитку. Потом он сидит целый день в детском саду, смотрит на монитор, на который проецируется то, что записывают уличные видеокамеры, и открывает калитку со своего устройства. Во время прогулки обеденной он тоже выходит на улицу и гуляет вместе с детьми», — объяснила женщина.

Лебедева также отметила, что в детских учреждениях обязательно должны быть введены электронные пропуска — по ним родители смогут заходить в учреждение, в то время как охранник будет видеть на своем экране полную информацию о них, включая фотографию.

При этом тех, кто приходит во время «тихого часа», стоит проверять отдельно, так как это нестандартная ситуация.

Отвечают за безопасность детей и воспитатели. Согласно инструкции об их должностных обязанностях, они должны все время быть с детьми и не покидать группу, подчеркнула Лебедева. С ней согласилась и методист детского сада в Пензенской области Елена Слободянюк.