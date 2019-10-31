Сотрудник морга разгневал россиян

Страница работника одного из моргов Екатеринбурга Вконтакте была заблокирована после того, как он начал выкладывать на ней фотографии мертвецов. Мужчина размещал фотографии со своей работы и сопровождал их оскорбительными комментариями, пишут в группе «Типичный Екатеринбург».

Например, «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче». А к снимку детского гроба: «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…» Увидев это, одна из пользовательниц Сети сообщила администратору.

Так же на своей странице было много фотографий оккультной направленности с гробами, свечками, звездами и прочей колдовской атрибутикой. Заявление об увлечении работника морга было направлено в министерство здравоохранения Свердловской области.

«Мы так же получили эту информацию. Проводится проверка, идет установление личности этого работника», — сказала «URA.RU» Екатерина Макашина, пресс-секретарь Управления здравоохранения Екатеринбурга.