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СК объяснил действия воспитателей в момент убийства ребенка 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
СК объяснил действия воспитателей в момент убийства ребенка
Фото: ТАСС
Сотрудники детского сада в Нарьян-Маре, где было совершено убийство ребенка, в момент нападения находились рядом с детьми и попытались помешать преступнику. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следователей, убийца пришел в детсад во время тихого часа.
«Все дети находились в кроватях, кто-то из них спал, кто-то нет. Воспитатели находились в помещении группы и попытались остановить преступника, но это им не удалось», — рассказали в СК.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, ребенок погиб. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего местного жителя.
Видеозапись с задержанным опубликовал Telegram-канал Mash. На записи мужчина рассказывает, что нашел в книге заклинание «о вечной жизни и богатстве для себя и близких», для осуществления которого нужно было убить ребенка.
В СК заявили, что на допросе подозреваемый отказался давать показания. В ближайшее время ему предъявят обвинения по статье об убийстве малолетнего, максимальное наказание по ней — пожизненный срок.
По данным следователей, охранник детского сада открыл мужчине дверь дистанционно, не выходя из своей комнаты, приняв его за одного из родителей.
Охраннику вменяют статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека). За это преступление грозит до шести лет тюрьмы.
Также следователи возбудили дело о халатности, повлекшей смерть, в отношении должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность ребенка. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет тюрьмы.
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Теги:
Происшествия , Ножевые ранения , Убийство , СКР , "Российская газета" , Нарьян-Мар
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