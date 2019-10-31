Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка

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Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
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Трагедия произошла днем 31 октября. 36-летний пьяный местный житель без каких-либо помех зашел в детсад и ударил ребенка ножом, мальчик скончался на месте.
СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по трем статьям.
Следствие намерено просить суд о заключении подозреваемого под арест.
Следователи также проверят ЧОП, который занимался охраной детсада «Сказка», где произошла трагедия.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Нарьян-Мар
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