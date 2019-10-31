Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре

Трагедия произошла днем 31 октября. 36-летний пьяный местный житель без каких-либо помех зашел в детсад и ударил ребенка ножом, мальчик скончался на месте.

СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по трем статьям.

Следствие намерено просить суд о заключении подозреваемого под арест.

Следователи также проверят ЧОП, который занимался охраной детсада «Сказка», где произошла трагедия.