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Задержан пустивший убийцу в детсад охранник 

Рамблер + ещё 105 33 минуты назад
Задержан пустивший убийцу в детсад охранник
Фото: Следственный комитет
В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следователей, убийца позвонил в домофон и сотрудник ООО ОП «Святогоръ» открыл ему дверь дистанционно, не выходя из комнаты охраны. Охранник принял мужчину за родителя одного из воспитанников.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября в Нарьян-Маре мужчина напал на шестилетнего детсадовца во время тихого часа, ребенок погиб. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего местного жителя. Он арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве малолетнего, максимальное наказание по ней — пожизненный срок.
Охраннику вменяют статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека). За это преступление грозит до шести лет тюрьмы.
Также следователи возбудили дело о халатности, повлекшей смерть, в отношении должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность ребенка. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет тюрьмы. При этом в СК подчеркнули, что воспитатели в момент нападения находились рядом с детьми и пытались остановить преступника, но безуспешно.
Видео с предполагаемым убийцей опубликовал Telegram-канал Mash. На записи мужчина рассказывает, что нашел в книге заклинание «о вечной жизни и богатстве для себя и близких», для осуществления которого нужно было убить ребенка.
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что подозреваемый, по предварительным данным, состоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
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Теги:
Происшествия , Александр Цыбульский , Нарьян-Мар
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