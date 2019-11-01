Задержан пустивший убийцу в детсад охранник

Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следователей, убийца позвонил в домофон и сотрудник ООО ОП «Святогоръ» открыл ему дверь дистанционно, не выходя из комнаты охраны. Охранник принял мужчину за родителя одного из воспитанников.

Как сообщал «Рамблер», 31 октября в Нарьян-Маре мужчина напал на шестилетнего детсадовца во время тихого часа, ребенок погиб. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего местного жителя. Он арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве малолетнего, максимальное наказание по ней — пожизненный срок.

Охраннику вменяют статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека). За это преступление грозит до шести лет тюрьмы.

Также следователи возбудили дело о халатности, повлекшей смерть, в отношении должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность ребенка. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет тюрьмы. При этом в СК подчеркнули, что воспитатели в момент нападения находились рядом с детьми и пытались остановить преступника, но безуспешно.

Видео с предполагаемым убийцей опубликовал Telegram-канал Mash . На записи мужчина рассказывает, что нашел в книге заклинание «о вечной жизни и богатстве для себя и близких», для осуществления которого нужно было убить ребенка.