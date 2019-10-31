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Российские школьники жестоко избили освобожденного от физкультуры одноклассника 

Lenta.ru + ещё 3 23 минуты назад
Освобожденного от физкультуры школьника жестоко избили
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
В Сочи десятилетние ученики школы №13 избили одноклассника, который был освобожден от занятий физкультурой. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, передает «Интерфакс».
Мать пострадавшего Наталья Дробязко рассказала, что ее сына пришлось отвезти в травмпункт, а потом — в больницу. По ее словам, в нападении участвовали более 10 детей, это произошло на глазах учителя. Женщина утверждает, что ребенок получил многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер и голеностопа. Дробязко обратилась в полицию, там зарегистрировали жалобу. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.
Как пишет агентство, в своем Instagram женщина опубликовала запись со школьных камер, однако «Ленте.ру» не удалось найти указанную публикацию. На ней якобы видно, что ребенок ходит по спортивной площадке, пока остальные дети играют с мячом. Затем на мальчика внезапно напали девочки — они били одноклассника ногами по голени, шлепали руками или наступали на ноги. После этого ребенка сбил другой школьник, к нему подбежали и мальчики, и девочки и начали пинать лежащего.
В управлении образования и науки администрации Сочи рассказали, что инцидент произошел 23 октября в четвертом «В», в тот день учитель Роберт Мавян принимал у детей нормативы. Чиновники добавили, что у мальчика возник конфликт с одноклассниками. Отмечается, что состояние ребенка нормальное, а его родители не предоставили документов, подтверждающих тяжелые травмы. Мавяну объявили выговор за недосмотр и уволили с 29 октября.
Ранее в октябре в Ярославле воспитанники детского сада избили сверстницу, бросали в нее предметы с земли и периодически наносили удары руками и ногами по телу. Один из мальчиков прыгнул на ребенка, после чего подошла воспитательница, и нападавшие разбежались. Педагога отстранили от работы.
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Теги:
Происшествия , Lenta.ru , Сочи
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