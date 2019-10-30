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Забайкальский стрелок хотел убить одного 

Рамблер 41 минуту назад
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, собирался убить только одного офицера. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
«Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали», — утверждает источник.
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Ранее глава комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова рассказала изданию DailyStorm, что причиной массового расстрела военнослужащих стало наличие неуставных отношений.
«Его заставили устав учить и туалет драить. Он подраил, но старший лейтенант сказал, что плохо убрано, и начал его головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся», — сказала Мордова.
По ее словам, рядовой дал офицеру сдачи, после чего офицер поручил другим перевоспитывать Шамсутдинова.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек».
Комментарии389 
Теги:
Происшествия , Видео , СКР
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