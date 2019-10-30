Забайкальский стрелок хотел убить одного

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, собирался убить только одного офицера. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали», — утверждает источник.

Ранее глава комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова рассказала изданию DailyStorm, что причиной массового расстрела военнослужащих стало наличие неуставных отношений.

«Его заставили устав учить и туалет драить. Он подраил, но старший лейтенант сказал, что плохо убрано, и начал его головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся», — сказала Мордова.

По ее словам, рядовой дал офицеру сдачи, после чего офицер поручил другим перевоспитывать Шамсутдинова.