«Ворвались с автоматами»: маски-шоу в Академии наук

Силовики провели обыски в кабинете и квартире директора Физического института Российской академии наук (ФИАН) Николая Колачевского. Он проходит по делу о вывозе за рубеж оптических приборов двойного назначения.

Москве силовики провели обыски в рабочем кабинете директора Физического института Российской академии наук Николая Колачевского. Об этом ученый рассказал «Газете.Ru». По его словам сотрудники Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ворвались в его кабинет в помещении ФИАНа на Ленинском проспекте и сообщили,

что он подозревается в пособничестве контрабанде оптических элементов.

«Это были нормальные «маски-шоу», ворвались в бронежилетах, с автоматами, — рассказал Колачевский «Газете.Ru». Директор был заблокирован в кабинете в течение шести часов, после чего Колачевского отвезли на его квартиру, где до вечера продолжался обыск. Ордер на обыск имеет в распоряжении «Газеты.Ru».

«В настоящее время я с ними в квартире, они открыли все ящики, изучают детские памперсы, ничего не нашли, долго искали оптические элементы, подготовленные к контрабанде», — пояснил ученый.

По словам Колачевского, он не в курсе, о каких оптических элементах идет речь.

«Я не то, чтобы контрабандой не занимаюсь, но и пересылкой оптических элементов и их использованием в домашнем хозяйстве», — отметил он.

Как указано в постановлении на обыск, уголовное дело, по которому проходит Колачевский, было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета по части 3 статьи 226.1 — контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники, совершенная в организованной группой.

По данным следствия, 12 декабря 2018 года некие лица из руководства фирмы «Триоптикс» вывезли из России в Германию оборудование, на которое направили таможенную декларацию. При этом к ней якобы было приложено фиктивное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о невозможности использования этих двух оптических изделий при создании военной техники.

Позднее ФСТЭК это заключение аннулировала, поскольку фирма предоставила для его подготовки «недостоверные сведения».

Со ссылкой на заключение специалиста Красногорского завода имени Зверева , в постановлении указывается, что указанные изделия «представляют собой полностью готовые прецизионные оптические элементы для дальнейшего применения в оптико-электронных приборах и комплексах военного назначения, относятся к продуктам военного назначения, и используются, в том числе в оптико-электронных приборах для пассивного наблюдения воздушных целей, их размеров, траекторий перемещения и скорости передвижения».

Из постановления на обыск следует, что сам директор ФИАНа Колачевский может быть причастен к уголовному делу, поскольку предоставлял указанной фирме «Триоптикс» производственные площади на территории ФИАНа в городе Троицке. В деле также фигурирует еще одна фирма ООО «Альбедо оптикс».

Фирма «Триоптикс» занимает площади на территории так называемого Троицкого технопарка ФИАН. Он был сформирован для «создания эффективных механизмов финансирования инновационных проектов» и является структурным подразделением Института, имеет выраженную инновационную направленность. Тематика работ в Технопарке включает научное приборостроение, оптоэлектронику, лазерную технику, в том числе разработку и создание компонентов и полуфабрикатов для нее, материаловедение и создание новых материалов.

По информации «Газеты.Ru» фирма «Триоптикс» занимается изготовлением оптических покрытий для исследовательских целей. Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, удивился тому, что фирму заподозрили в продаже приборов двойного назначения.

«У нас есть нормы, которые не подпадают под двойное назначение, и мы в эти нормы вписываемся. Ничего, что может иметь двойное назначение, мы не делаем», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник, знакомый со спецификой производства компании «Триоптикс».

Сам Колачевский в разговоре с «Газетой.Ru» не смог предположить, о контрабанде каких элементов может идти речь и даже предположил, что истинной причиной обысков могло стать приближение выборов членов Академии наук, на которых он выдвигается на звание академика.

«Сейчас (перед выборами) напряженная ситуация и такие обвинения могут быть использованы с совершенно разными целями.

Пока я не обвиняемый. Наверное, иду как свидетель», — добавил Колачевский.

Колачевский работает в ФИАНЕ с 1997 года, директором института выбран в 2015 году. Широкая тематика исследований, охватывающих практически все направления физики, обусловила нынешнюю структуру ФИАН, включающую шесть научных отделений, приравненных в основных направлениях к научно-исследовательским институтам РАН. По словам одного из сотрудников ФИАНа, который видел на проходной автоматчиков, Колачевский пользуется доверием в коллективе.

«Молодежь его любит, он активный, многое делает для изменения ситуации, и вполне возможно могут быть недоброжелатели, когда директором привлекаются новые конкурсы и гранты, — рассказал он. — Конечно, сказать, что все довольны и все счастливы, в большом институте нельзя».

Не секрет, что помимо чисто научной тематики в ФИАНе ведутся и закрытые работы.

«Нас курируют с двух сторон — и министерство и ФСБ, так как наша организация фактически относится к предприятиям ОПК», — рассказывал ранее «Газете.Ru» Колачевский.