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Дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси закрыли 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Дело о домогательствах против Кевина Спейси закрыли
Фото: AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении Кевина Спейси из-за смерти массажиста, обвинявшего актера в сексуальных домогательствах, сообщает Independent.
"Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто", — сообщил изданию представитель прокурора.
Обвинитель утверждал, что Спейси домогался его во время сеанса массажа у актера дома в Калифорнии в октябре 2016 года.
В июле текущего года сообщалось, что прокуратура Массачусетса закрыла дело против Спейси после того как 21-летний Уильям Литтл, который заявлял, что подвергся домогательствам со стороны актера в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.
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Теги:
Происшествия , В мире , США , Кевин Спейси , Лос-Анджелес
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