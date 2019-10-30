Дело о домогательствах против Кевина Спейси закрыли

Дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси закрыли

Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении Кевина Спейси из-за смерти массажиста, обвинявшего актера в сексуальных домогательствах, сообщает Independent.

"Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто", — сообщил изданию представитель прокурора.

Обвинитель утверждал, что Спейси домогался его во время сеанса массажа у актера дома в Калифорнии в октябре 2016 года.

В июле текущего года сообщалось, что прокуратура Массачусетса закрыла дело против Спейси после того как 21-летний Уильям Литтл, который заявлял, что подвергся домогательствам со стороны актера в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.