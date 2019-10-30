Ученик открыл стрельбу в московской школе

Москве подросток принес в школу травматическое оружие и произвел один выстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

Инцидент произошел 29 октября в одной из школ Войковского района Москвы, но СМИ узнали о случившемся только на следующий день. В полиции заявили, что при стрельбе никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что пистолет, из которого стрелял подросток, принадлежит его отцу. Оружие изъяли и составили в отношении владельца протокол об административном правонарушении.

Проверку в отношении подростка начало местное подразделение по делам несовершеннолетних. Возраст стрелявшего не уточняется.

По данным информированного источника «Интерфакса», подросток учится в восьмом классе. Агентство уточняет, что это произошло в школе, расположенной в Старопетровском проезде в Москве.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году ученик одной из школ Краснодарского края устроил стрельбу возле учебного заведения. Инцидент произошел в станице Ахтанизовская. СМИ писали, что 14-летний подросток стрелял из пневматического пистолета. Среди пострадавших были ученики шестого, седьмого, восьмого и девятого классов.