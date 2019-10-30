Детсад в Ярославле штурмовали после драки детей

Родители «штурмовали» детский сад в Ярославле , в котором подрались дети, сообщает 76.ru.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в детском саду №236 («Медвежонок») несколько детей избили одну девочку — пинали ее, тыкали лицом в землю, — а воспитательница прекратила это лишь несколько минут спустя.

Инцидент был заснят на видео очевидцем. Тот опубликовал запись в интернете. Она вызвала широкое общественное обсуждение — пользователи социальных сетей осудили воспитательницу.

Накануне местный департамент образования инициировал проверку произошедшего, а воспитательницу — отстранил на время ее проведения. Там сообщили, что избитая девочка была отправлена на медицинское обследование, а затем, если ее родители дадут на то согласие, будет отправлена и на психологическое.

В тот же день кабинет заведующей 236-го детсада «штурмовали» родители детей, которые туда ходят. Внутрь их не пустили, объяснив присутствием там сотрудников «специализированных органов».

В беседе с 76.ru мать одного из детей назвала поведение воспитательницы ужасным, а отец другого допустил, что «женщина в возрасте, детей много, не заметила, наверное, просто».