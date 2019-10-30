Отказался мыть полы: новые подробности ЧП в Забайкалье

Рамиль Шамсутдинов убил сослуживцев после конфликта из-за «чего-то вроде» мытья полов, рассказал РИА Новости осведомленный собеседник.

Шамсутдинов — солдат-срочник. Он проходил службу в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае . На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», из табельного оружия застрелил восьмерых сослуживцев, был задержан, обвинен в убийстве и арестован.

Министерство обороны направило в часть комиссию для выяснения причин произошедшего, предварительной назвав нервный срыв, вызванный у Шамсутдинова личными, не связанными со службой, обстоятельствами.

Вчера осведомленный собеседник заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что комиссия не исключает, что между стрелком и его жертвами имел место межличностный конфликт, а подтверждения неуставных взаимоотношений, избиений и других видов физического насилия в отношении Шамсутдинова найдено не было.

В свою очередь, источник РИА Новости рассказал, что конфликт между сослуживцами мог произойти по той причине, что Шамсутдинов отказался выполнить задание ротного, «что-то вроде» мытья полов, и был к этому принужден.