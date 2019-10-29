Напавшим на мечеть во Франции двигала месть

Напавший на мечеть в Байонне хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам

Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французской Байонне, хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал BFMNV со ссылкой на местного прокурора Марка Марье.

Как сообщил прокурор на пресс-конференции, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны), а затем ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать. Затем он сам был задержан полицией.

По словам, прокурора, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.

"Допрос был прерван из-за состояния его психического здоровья", — сказал прокурор, добавив, что задержанный во вторник пройдет психиатрическое освидетельствование.

Как сообщали СМИ, нападавшим в Байонне оказался Клод Сенке. который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.