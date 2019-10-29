Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом

Ярославле очевидцы сняли на видео массовое избиение детьми одногруппницы в детском саду.

Инцидент произошел в детском саду №236 на улице Лисицына. Во время дневной прогулки воспитанники детского сада набросились на одногруппницу, повалили на землю, топтали и били руками и ногами.

Видео избиения появилось в сообществе «Жесть Ярославля» в соцсети «ВКонтакте» . Очевидец произошедшего отметил, что все время воспитательница находилась рядом и не реагировала на крики ребенка.

«Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него, что она там валяется», — написал автор видеозаписи.