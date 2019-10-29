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Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом 

Рамблер + ещё 18 17 минут назад
В Ярославле очевидцы сняли на видео массовое избиение детьми одногруппницы в детском саду.
Инцидент произошел в детском саду №236 на улице Лисицына. Во время дневной прогулки воспитанники детского сада набросились на одногруппницу, повалили на землю, топтали и били руками и ногами.
Видео избиения появилось в сообществе «Жесть Ярославля» в соцсети «ВКонтакте». Очевидец произошедшего отметил, что все время воспитательница находилась рядом и не реагировала на крики ребенка.
«Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него, что она там валяется», — написал автор видеозаписи.
Как отмечает издание 76.ru, после публикации видео руководство детского сада перестало отвечать на телефонные звонки. В департаменте образования мэрии Ярославля пообещали разобраться в случившемся.
Теги:
Происшествия , Видео , Другое , Ярославль
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