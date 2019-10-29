Участника акции 27 июля объявили в международный розыск

Российский СК объявил участника акции, которая состоялась в Москве 27 июля, Айдара Губайдулина в международный розыск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Как рассказали в суде, они получили от следствия прошение о заключении Губайдулина под стражу.

Отмечается, что в заявлении также говорилось, что участник акции обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти".

Губайдулин обвинялся в том, что на акции протеста 27 июля в Москве бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского.