Избивший жену священник попросил у нее прощения

Избивший жену российский священник попросил у нее прощения

Избивший жену иерей Казанского женского монастыря Владимир Покровский попросил у нее прощения. Об этом рассказали родственники матушки, передает «Московский комсомолец».

По их словам, священнослужитель прислал женщине сообщение с просьбой простить его. По их словам, жена боится встречаться с мужем, так как переживает, что он может ее убить.

Ранее в октябре стало известно, что Рязанская епархия на год отстранила от службы священника Владимира (Покровского) «за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами».

Родственники жены Покровского рассказали, что он избил ее, 27 октября. У женщины зафиксировали перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Сам Покровский утверждал, что женщина получила травмы случайно, когда упала в подъезде. По его словам, жена подала заявление о побоях в полицию, так как ее «из зависти» подговорила на это двоюродная сестра.