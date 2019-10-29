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Не хватало на ставки: в Ангарске поймали серийного налетчика-рецидивиста 

Вести.Ru 1 час назад
Не хватало на ставки: пойман серийный налетчик в Ангарске
Фото: Вести.Ru
В Ангарске задержали 37-летнего налетчика, совершившего серию разбоев и ограблений — мужчине инкриминируют шесть нападений на микрофинансовые организации и магазины.
Преступник действовал по одной и той же схеме: врывался в помещение в перчатках и маске и, угрожая ножом, забирал деньги из кассы.
Задержанный, по версии полицейских, полученные деньги — общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей — тратил на ставки в букмекерских конторах.
Два года назад подозреваемый освободился из мест лишения свободы за совершение двух особо тяжких преступлений.
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Теги:
Происшествия , Ангарск
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