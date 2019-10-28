«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»

Россиянин спас ребенка из горящей машины и рассказал о бездействии очевидцев

Военнослужащий из Чебаркуля Челябинской области Осман Мамутов рассказал, как пытался спасти семью, попавшую в аварию, а другие очевидцы просто наблюдали за этим. Об этом сообщает 74.ru.

ДТП произошло утром 27 октября на трассе М5 Чебаркуль — Мисяш. Lada Kalina, за рулем которой находился 29-летний местный житель, выехала на встречную полосу и врезалась в Ford Focus. Иномарка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась.

В это время мимо места аварии проезжал 23-летний Осман Мамутов с супругой. Молодой человек рассказал, что в тот момент на обочине уже стояли две машины, а рядом — несколько мужчин, которые, по его словам, «стояли и ничего не делали». Тогда военный побежал к Lada, но ее водитель был уже мертв. Затем он услышал крик ребенка из другого автомобиля.

«Побежал туда, открыл заднюю дверь, увидел — тянутся руки ребенка. Я его поднял, он был пристегнут, и у него нога запуталась в ремне. Я его вытащил на себе до дороги, передал супруге. Спросил у него, есть ли еще кто-то в машине, он сказал, что родители там», — добавил Мамутов.

Однако потушить горящую иномарку военный уже не смог: огонь быстро распространился по всему салону.

По словам его жены Регины, выживший мальчик умолял спасти его родителей, но было поздно.

«Больше всего возмутило то, что, когда мы подъехали туда, там уже стояли двое мужчин, которые могли и остальных спасти, но тупо стояли, курили и смотрели на огонь, который еще на то время несильно распространился. И все прекрасно слышали крики оттуда!» — отметила девушка.

Отмечается, что в результате аварии погибли водитель Lada, а также родители 11-летнего спасенного мальчика и его младший брат. Выживший ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Османов — командир танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле. По данным издания, сейчас областное управление ГИБДД готовит ходатайство перед командующим Центрального военного округа о его награждении за спасение ребенка.

В ноябре 2018 года сообщалось об аварии с участием пассажирского автобуса и КамАЗа в Иркутской области. Водитель автобуса, получивший перелом ребра и ушибы ног, пошел спасать людей, которые не могли выбраться из салона. Очевидцы ДТП отмечали, что в это время мужчины, которые ехали в автобусе и смогли выйти из него, бродили вокруг транспорта и снимали происходящее на видео.