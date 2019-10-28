Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Париже показ «Джокера» прервали криками «Аллах Акбар» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Показ «Джокера» прервали криками «Аллах Акбар»
Фото: Кадр из фильма «Джокер»
Показ американского фильма «Джокер» в парижском кинотеатре Grand Rex прервал мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар».
Инцидент произошёл на вечернем сеансе в зале, рассчитанном примерно на 500 зрителей, сообщает Parisien.
Мужчина наводил панику на окружающих, выкрикивая «Аллах Акбар». Сотрудник службы безопасности и зрители уложили на пол нарушителя спокойствия, но ему удалось сбежать. Через некоторое время полицейские нашли его неподалёку и увезли в участок. Задержанного обвиняют в «оправдании терроризма».
Отмечается, что некоторые зрители, убежавшие из зала во время происшествия, не смогли найти свои вещи, вернувшись назад. Предположительно ситуацией воспользовались грабители.
Как писал News.ru ранее, «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым в рейтинге картин «18+» ®. Со дня премьеры он собрал $788,1 млн
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
News.ru: последние новости
Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии Отец застрелившего сослуживцев солдата сообщил, что предшествовало трагедии В Приморье прохожие отбили ребёнка у педофила В Приморье прохожие отбили ребёнка у педофила Издевательства племянника Кадырова над женщиной показали на видео Издевательства племянника Кадырова над женщиной показали на видео 
Теги:
Происшествия , Тодд Филлипс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне незаконно проникли на Чернобыльскую АЭС
Россияне незаконно проникли на Чернобыльскую АЭС
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России6
Человечеству придумали новый грех
Человечеству придумали новый грех5
«За решетку его!» Трампа освистали на бейсболе
«За решетку его!» Трампа освистали на бейсболе4
«Путин унаследовал хаос»
«Путин унаследовал хаос»136
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение