Показ «Джокера» прервали криками «Аллах Акбар»

Показ американского фильма «Джокер» в парижском кинотеатре Grand Rex прервал мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар».
Инцидент произошёл на вечернем сеансе в зале, рассчитанном примерно на 500 зрителей, сообщает Parisien.
Мужчина наводил панику на окружающих, выкрикивая «Аллах Акбар». Сотрудник службы безопасности и зрители уложили на пол нарушителя спокойствия, но ему удалось сбежать. Через некоторое время полицейские нашли его неподалёку и увезли в участок. Задержанного обвиняют в «оправдании терроризма».
Отмечается, что некоторые зрители, убежавшие из зала во время происшествия, не смогли найти свои вещи, вернувшись назад. Предположительно ситуацией воспользовались грабители.
Как писал News.ru ранее, «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым в рейтинге картин «18+» ®. Со дня премьеры он собрал $788,1 млн