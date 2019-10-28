В Париже показ «Джокера» прервали криками «Аллах Акбар»

Показ американского фильма «Джокер» в парижском кинотеатре Grand Rex прервал мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар».

Инцидент произошёл на вечернем сеансе в зале, рассчитанном примерно на 500 зрителей, сообщает Parisien.

Мужчина наводил панику на окружающих, выкрикивая «Аллах Акбар». Сотрудник службы безопасности и зрители уложили на пол нарушителя спокойствия, но ему удалось сбежать. Через некоторое время полицейские нашли его неподалёку и увезли в участок. Задержанного обвиняют в «оправдании терроризма».

Отмечается, что некоторые зрители, убежавшие из зала во время происшествия, не смогли найти свои вещи, вернувшись назад. Предположительно ситуацией воспользовались грабители.