Жительница США нашла свою без вести пропавшую дочь на порносайте

Жительница города Санрайз (штат Флорида, США ) обнаружила в Сети фотографии и ролики порнографического содержания с участием своей 15-летней дочери, пропавшей в начале 2019 года, сообщает The Sun Senitel. Благодаря записям полицейским удалось выйти на след преступника, вовлекшего несовершеннолетнюю девушку во взрослый бизнес.

Отмечается, что правоохранители нашли на сайтах Pornhub, Periscope, Modelhub, Snapchat и других около 60 записей с участием пропавшей девушки. Правоохранители обратили внимание, что в большинстве роликов рядом с несовершеннолетней появляется лысый чернокожий мужчина, которого впоследствии опознал продавец магазина, видевший незнакомца вместе с девушкой в феврале 2019 года. Подозреваемым оказался 30-летний Кристофер Джонсон . За его домом было установлено наблюдение. Впоследствии мужчина был задержан, когда был замечен полицейскими в компании пропавшей без вести несовершеннолетней.

Девушка рассказала правоохранителям, что все записи были сделаны в доме Джонсона. По ее словам, однажды, узнав, что девушка забеременела, он отвёз ее в больницу и заставил сделать аборт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Новомичуринска (Рязанская область) вместо программы телеканала НТВ «Место встречи» увидели порнофильм. По словам одного из зрителей, фильм для взрослых показывали около часа, однако однако операторы связи опровергли эту информацию, объяснив, что технический сбой «был порядка 10-15 минут». Предприниматели объяснили, что «во время работы переключился ресивер», поскольку в настоящее время проводятся эксперименты «по вопросу возможности приема сигнала с других спутников».