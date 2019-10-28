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Сестёр Хачатурян уличили в нарушении меры пресечения 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Сестер Хачатурян уличили в нарушении меры пресечения, которая применена к ним на время рассмотрения их дела по обвинению в убийстве отца. Как утверждают сосед и адвокаты потерпевшей стороны, девушки виделись друг с другом, вопреки запрету.
Сообщается также, что день рождения одной из сестер — Марии — праздновался так бурно, что была вызвана полиция.
Однако адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе Телеканалом «360» опроверг эти утверждения. Юрист заявил, что они делаются с целью ужесточения меры пресечения девушкам.
Между тем, соседи говорят, что Мария Хачатурян последнее время живет с молодым человеком и свободно уходит из квартиры.
В распоряжении «360» оказались кадры, снятые около дома Марии Хачатурян. Они сняты в разное время и на них запечатлена её сестра Кристина. Однако адвокат одной из Хачатурян настаивает, что о визите сестры следствие заранее было предупреждено. То, что они якобы отмечали вместе день рождения, тоже не соответствует действительности, утверждает Паршин. Он пояснил, что на сёстрах надеты «браслеты», и им запрещено покидать место жительства с 21:00 до 07:00.
Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца. По версии защиты, они действовали в рамках необходимой обороны. Судебно-медицинская экспертиза признала, что Михаил Хачатурян истязал своих дочерей и совершал насилие, в том числе, сексуального характера. Также эксперты сделали вывод, что психические расстройства сестёр вызваны поведением их отца.
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Комментарии10 
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян
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