Сестёр Хачатурян уличили в нарушении меры пресечения

Сестер Хачатурян уличили в нарушении меры пресечения, которая применена к ним на время рассмотрения их дела по обвинению в убийстве отца. Как утверждают сосед и адвокаты потерпевшей стороны, девушки виделись друг с другом, вопреки запрету.

Сообщается также, что день рождения одной из сестер — Марии — праздновался так бурно, что была вызвана полиция.

Однако адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе Телеканалом «360» опроверг эти утверждения. Юрист заявил, что они делаются с целью ужесточения меры пресечения девушкам.

Между тем, соседи говорят, что Мария Хачатурян последнее время живет с молодым человеком и свободно уходит из квартиры.

В распоряжении «360» оказались кадры , снятые около дома Марии Хачатурян. Они сняты в разное время и на них запечатлена её сестра Кристина. Однако адвокат одной из Хачатурян настаивает, что о визите сестры следствие заранее было предупреждено. То, что они якобы отмечали вместе день рождения, тоже не соответствует действительности, утверждает Паршин. Он пояснил, что на сёстрах надеты «браслеты», и им запрещено покидать место жительства с 21:00 до 07:00.