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В России кондуктор высадила из автобуса ребенка без денег 

Lenta.ru 1 час назад
Кондуктор высадила из автобуса ребенка без денег
Фото: РИА Новости
В Брянске кондуктор автобуса высадила ехавшую домой 12-летнюю школьницу. У девочки закончились средства на транспортной карте. Об этом сообщила мать школьницы в одной из местных групп во «ВКонтакте».
«Возмущениям нет предела. Дочку высадили на школе и она шла до Мясокомбината пешком [примерно три километра — прим. «Ленты.ру»]! На телефоне батарейка села, чтобы позвонить и сказать, что ее высадили. Хорошо, что ребенок жив, здоров и дошел! Уважаемые кондукторы, перед тем, как брать деньги, сначала спросите, куда едет ребенок, а не выкидывать ребенка!» — посетовала мать девочки.
Ранее в Тамбове кондуктор автобуса заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги на проезд у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала. Мать девочки рассказала, что ребенок попытался оплатить проезд по карте на остановке Чичканова. По ее словам, кондуктор начала унижать ребенка и обвинять, что та знала о стоп-листе и специально заплатила картой. С собой у ребенка было 10 рублей, кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров.
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Теги:
Происшествия , Lenta.ru , Брянск
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