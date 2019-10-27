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В Донецке взорвали вышку сотовой связи 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение Минсвязи ДНР.
Отмечается, что официального заявления со стороны правоохранительных ведомств на этот счет пока сделано не было.
Пострадавших при инциденте нет.
Ранее в ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны ВСУ.
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Теги:
Происшествия , В мире , Другое , Минкомсвязи РФ , Донецк
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