В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение Минсвязи ДНР.

Отмечается, что официального заявления со стороны правоохранительных ведомств на этот счет пока сделано не было.

Пострадавших при инциденте нет.

Ранее в ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны ВСУ.