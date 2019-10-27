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В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже 

Рамблер 32 минуты назад
В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
Фото: depositphotos.com
Социальные медиа сообщили, что в подмосковном Зарайске предотвращен «колумбайн» с 9 потенциальными жертвами. По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.
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Сообщается, что он готовился к акции целый год и избрал примером «керченского стрелка» Владислава Рослякова.
Студента задержали сотрудники ФСБ. Это произошло за несколько дней до выбранной им даты — 29 октября. Утром он намеревался прийти на занятия с пистолетом. Убить он хотел людей из составленного им «черного списка» — в него вошли восемь обидчиков, которые травили его и однажды избили.
Также в список попал один из бдительных преподавателей. Он обратил внимание на странное поведение юноши и сообщил директору учебного заведения. Студент узнал об этом и решил отомстить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что генпрокуратура предложила запретить публикацию новостей о преступлениях подростков. В Союзе журналистов России назвали такую инициативу неразумной.
Эксперты подсчитали, что в соцсети «ВКонтакте» можно найти 28 колумбайн-сообществ, в Facebook — 50.
Это группы, посвящённые массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо в 1999 году.
Специалисты считают, что подобные группы провоцируют подростков на преступления в отношении учителей и одноклассников.
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Комментарии22 
Теги:
Происшествия , Зарайск , Московская область
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