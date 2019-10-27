В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже

Социальные медиа сообщили, что в подмосковном Зарайске предотвращен «колумбайн» с 9 потенциальными жертвами. По данным телеграм-канала «База », 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.

Сообщается, что он готовился к акции целый год и избрал примером «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

Студента задержали сотрудники ФСБ. Это произошло за несколько дней до выбранной им даты — 29 октября. Утром он намеревался прийти на занятия с пистолетом. Убить он хотел людей из составленного им «черного списка» — в него вошли восемь обидчиков, которые травили его и однажды избили.

Также в список попал один из бдительных преподавателей. Он обратил внимание на странное поведение юноши и сообщил директору учебного заведения. Студент узнал об этом и решил отомстить.

Ранее «Рамблер» сообщал , что генпрокуратура предложила запретить публикацию новостей о преступлениях подростков. В Союзе журналистов России назвали такую инициативу неразумной.

Эксперты подсчитали , что в соцсети «ВКонтакте» можно найти 28 колумбайн-сообществ, в Facebook — 50.

Это группы, посвящённые массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо в 1999 году.

Специалисты считают, что подобные группы провоцируют подростков на преступления в отношении учителей и одноклассников.