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СМИ: В Техасе два человека погибли и более 10 пострадали при стрельбе 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
В Техасе произошла стрельба на вечеринке
Фото: Reuters
В Коммерсе в штате Техас в результате стрельбы во время студенческой вечеринки погибли по меньшей мере два человека, ещё более десяти получили ранения. Об этом сообщает Fox News.
По данным СМИ, мероприятие проходило в ночном клубе, подозреваемый пока не задержан.
В полицейском отделе при университете Texas A&M Commerce University заявили, что «в Коммерсе не было ситуации со стрельбой», а «событие было за пределами Гринвилля».
«В Коммерсе растёт паника, так как все продолжают говорить о стрельбе. Мы пытаемся разъяснить, что в Коммерсе нет опасности», — говорится в сообщении.
В полиции пообещали предоставить дополнительные данные позже.
Ранее в Пенсильвании шесть человек пострадали при стрельбе.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Пожары
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