Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете

Россиянин, который перенес инсульт на отдыхе в Турции , скончался по дороге на родину. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно имеющимся данным, россиянин с семьей отправился в турецкую Аланию, чтобы отдохнуть 16 октября. Однако через три дня его госпитализировали с инсультом в местную больницу. Позже он впал в кому.

Накануне, 26 октября, мужчину с медиками в тяжелом состоянии отправили домой на самолете в Сыктывкар. В какой-то момент ему стало плохо. Медики пытались его спасти, но не смогли.