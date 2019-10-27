Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете 

Россиянин, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, скончался по дороге на родину. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно имеющимся данным, россиянин с семьей отправился в турецкую Аланию, чтобы отдохнуть 16 октября. Однако через три дня его госпитализировали с инсультом в местную больницу. Позже он впал в кому.
Накануне, 26 октября, мужчину с медиками в тяжелом состоянии отправили домой на самолете в Сыктывкар. В какой-то момент ему стало плохо. Медики пытались его спасти, но не смогли.
"Пациент с прогрессирующим отеком головного мозга не перенес восьмичасовой перелет", — подчеркивает агентство.