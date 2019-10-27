Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете
Фото: depositphotos.com
Россиянин, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, скончался по дороге на родину. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно имеющимся данным, россиянин с семьей отправился в турецкую Аланию, чтобы отдохнуть 16 октября. Однако через три дня его госпитализировали с инсультом в местную больницу. Позже он впал в кому.
Накануне, 26 октября, мужчину с медиками в тяжелом состоянии отправили домой на самолете в Сыктывкар. В какой-то момент ему стало плохо. Медики пытались его спасти, но не смогли.
"Пациент с прогрессирующим отеком головного мозга не перенес восьмичасовой перелет", — подчеркивает агентство.
Видео дня. Ураганный ветер сдул многотонный мост в США
Газета.Ru: последние новости
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге Встреча выпускников в Техасе закончилась стрельбой и смертями Встреча выпускников в Техасе закончилась стрельбой и смертями Летевший умереть на родину россиянин, умер в самолете Летевший умереть на родину россиянин, умер в самолете 
Теги:
Происшествия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов18
Турция выступила с заявлением после ликвидации лидера ИГ
Турция выступила с заявлением после ликвидации лидера ИГ162
В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже22
Эрдоган поставил Европе ультиматум
Эрдоган поставил Европе ультиматум181
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ18
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов
01:25
Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов
В мире Украина
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
01:20
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
Политика Армия
Сокамерник обварившегося кипятком дал показания
01:40
Сокамерник обварившегося кипятком дал показания
Происшествия Криминал
Турция выступила с заявлением после ликвидации лидера ИГ
00:59
Турция выступила с заявлением после ликвидации лидера ИГ
В мире
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
00:36
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
В мире
Эрдоган поставил Европе ультиматум
01:43
Эрдоган поставил Европе ультиматум
В мире
Зима близко: москвичей накроет снегом
00:26
Зима близко: москвичей накроет снегом
Новости Москвы
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
00:43
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
Происшествия
Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ
01:52
Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение