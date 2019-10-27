В Москве неизвестный избил пенсионера молотком

26 октября утром в полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним поступил пенсионер с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжёлой степени. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Было установлено, что неизвестный нанёс мужчине вышеуказанные травмы. Инцидент случился в Москве, на улице Плющева в районе дома №10.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».