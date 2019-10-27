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В Москве неизвестный избил пенсионера молотком 

Вести Подмосковья + ещё 3 1 час назад
В Москве неизвестный избил пенсионера молотком
Фото: Вести Подмосковья
26 октября утром в полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним поступил пенсионер с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжёлой степени. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Было установлено, что неизвестный нанёс мужчине вышеуказанные травмы. Инцидент случился в Москве, на улице Плющева в районе дома №10.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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