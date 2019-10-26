Водителя фургона в Британии обвинили в убийстве 39 человек

Обвинения в непредумышленном убийстве, незаконной транспортировке людей и отмывании денег предъявлены задержанному в связи с гибелью 39 человек в фургоне 25-летнему водителю из Северной Ирландии Морису Робинсону. Информацию об этом подтвердили в полиции графства Эссекс

Королевская прокурорская служба уполномочила полицию предъявить Робинсону обвинения в 39 случаях непредумышленного убийства, сговоре с целью незаконной транспортировки людей, сговоре с целью содействия нелегальной миграции и отмывании денег, — цитирует сообщение РИА Новости.

Морис Робинсон предстанет перед судом 28 октября, где ему официально предъявят обвинение. После заседания его вернут в изолятор до начала основных слушаний.

Как писал News.ru, 23 октября полиция Великобритании начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. По данным силовиков, погибшие были гражданами Китая. Позднее католический священник из Вьетнама Энтони Данг Хыу Нам заявил, что большинство из погибших могли быть вьетнамцами.