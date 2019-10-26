«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета

«Убирайте его в трусы»: россияне предались разврату в самолете

На рейсе Москва Владивосток задержаны два нарушителя порядка: мужчина и женщина, которые, не обращая внимания на возмущение окружающих, стали целоваться и заниматься петтингом в салоне самолета. Стюардессе пришлось силой разнимать пару, которая находилась в алкогольном опьянении. По некоторым данным, пассажиры не состояли в длительных отношениях, а познакомились прямо перед посадкой на борт.

Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток застукали за непристойным поведением на борту самолета. Пара не смогла сдержать страсть и занялась петтингом прямо на своих местах.

Как сообщили журналистам в МВД на транспорте по Дальнему Востоку, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки находились в алкогольном опьянении и на борту стали «совершать действия развратного характера», не реагируя на замечания окружающих и экипажа. Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину и отчитывать их.

«Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас. Уберите руку с его члена прямо сейчас», — строго говорит бортпроводница на видеоролике, который появился в соцсетях.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник передает, что пара познакомилась перед посадкой в аэропорту Москвы. В полиции также подтвердили, что мужчина и женщина не состоят в браке.

По прилете во Владивосток нарушителей доставили в дежурную часть аэропорта, в их отношении провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что они находились в алкогольном опьянении.

Правоохранители возбудили в отношении пассажиров административные дела по ст. 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения и ч. 1 ст. 20.1 „Мелкое хулиганство“. Нарушителям порядка грозит до 15 суток административного ареста. Их дела 28 октября рассмотрит мировой судья в городе Артеме, на территории которого находится аэропорт.

В марте этого года на борт рейса Омск — Москва пытался подняться мужчина, который агрессивно себя вел. По неофициальным данным, мужчину бросила девушка, в связи с чем он испытывал сильный стресс, который был усилен алкоголем.

Правоохранители вывели его из здания аэропорта, однако тот попытался проникнуть обратно. По неясной причине в какой-то момент он стал раздеваться. Несмотря на попытки полицейских остановить его, горе-пассажир успел раздеться догола. В конце концов, стражи порядка смогли скрутить дебошира и сделать из его пиджака набедренную повязку. Видео инцидента было опубликовано в сети.

Аналогичный случай произошел всего несколькими днями ранее в московском аэропорту Домодедово , где сотрудники полиции задержали голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва — Симферополь.

Как рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, правонарушителем оказался 38-летний уроженец Якутска, проживающий в Подмосковье. Он прошел регистрацию, а затем снял с себя всю одежду и побежал к трапу. Свое поведение он объяснил тем, что хочет улучшить аэродинамику тела, поскольку ему легче летать без одежды. При этом мужчина не находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Пассажира задержали и доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда направили на обследование в лечебное учреждение.

В конце мая Госдума в первом чтении одобрила закон о применении членами экипажа спецсредств в отношении авиадебоширов.

Инициатива дает право капитанам борта и экипажу применять любые действия в отношении лиц, которые мешают здоровью и безопасности пассажиров, в том числе применять специальные средства сдерживания. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин , агрессивное поведение пассажиров на борту угрожает безопасности окружающих людей.

»В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы, — сказал политик. — Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания».

В законе не прописаны, какие именно спецсредства смогут применять члены экипажа, однако депутаты уже успели одобрить пластиковые наручники как вынужденную меру. Авторы законопроекта предлагают выдавать это средство командиру самолета. От применения электрошокера они отказались. По их словам, очень часто стюардессами становятся хрупкие девушки, у которых авиадебошир сможет выхватить устройство и напасть на экипаж воздушного судна.